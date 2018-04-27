Роскомнадзор опроверг блокировку IP-адресов социальных сетей

В Роскомнадзоре заявили, что специально не включали IP‐адреса российских и зарубежных социальных сетей в реестр блокировки.

Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Непродолжительное включение в реестр отдельных IP-адресов в ведомстве объяснили технологическими особенностями работы системы.

«Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ написали, что Роскомнадзор внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter в реестр запрещенных сайтов. Кроме того, в списках якобы оказались «Яндекс», Yahoo и российский сервис онлайн‐дневников Liveinternet, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для обхода блокировки мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что ряд IP-адресов Google подвергся блокировке из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram.

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