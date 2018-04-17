Роскомнадзор отправил запрос об удалении Telegram из App Store и Google Play

Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

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