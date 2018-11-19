Роскомнадзор пообещал сохранить тайну переписки

Глава ведомства Александр Жаров рассказал о том, что правительство России решило изменить правила идентификации пользователей мессенджеров.

По словам Жарова, теперь придется проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. Он отметил, что нововведения не нарушат тайну переписки.

«В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной средой для различных неприятных и небезопасных явлений: назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества», — рассказал Жаров.

По его мнению, анонимность в общении, которую допускают мессенджеры, затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Сейчас эта анонимность только кажущаяся — приложения все равно просят и получают доступ к записной книжке телефона.

«Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет», — сказал Жаров.

Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. В процессе общения администрация мессенджера запрашивает и получает только те сведения, которые необходимы для идентификации, сообщает телеканал «360».

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