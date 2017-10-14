Роскомнадзор потребовал ограничить в соцсетях информацию о зацепинге и руфинге

В ведомстве отмечают, что такой контент может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни.

Сотрудники Роскомнадзора на основании судебных решений направили требования в адрес социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube об ограничении доступа к страницам зацеперов и руферов. На этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на объекты, на которые вход запрещен, например, на крыши зданий и высотные сооружения.

В ведомстве пояснили, что субкультуры зацепинг и руфинг можно отнести к скрытой форме суицидального поведения.

Администраторы социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube уже удалили противоправную информацию с 187-ми страниц. Информация еще с 91-ой страницы находится в процессе удаления, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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