Роскомнадзор потребует удалить мессенджер Telegram из AppStore и GooglePlay

Роскомнадзор 16 апреля направит запросы в AppStore и GooglePlay об удалении приложения мессенджера Telegram из онлайн‐магазинов.

«Запросы будут направлены сегодня», — сказал глава ведомства Александр Жаров

По его словам, на блокировку потребуется несколько часов.

«Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — цитирует главу Роскомнадзора телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник