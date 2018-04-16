Роскомнадзор потребует удалить мессенджер Telegram из AppStore и GooglePlay

Роскомнадзор 16 апреля направит запросы в AppStore и GooglePlay об удалении приложения мессенджера Telegram из онлайн‐магазинов.
«Запросы будут направлены сегодня», — сказал глава ведомства Александр Жаров
По его словам, на блокировку потребуется несколько часов.
«Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — цитирует главу Роскомнадзора телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.
Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.
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