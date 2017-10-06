Роскомнадзор создал департамент по блокировке анонимайзеров

Новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

Департамент создали на базе подведомственного Роскомнадзору предприятия «Главный радиочастотный центр».

«Специалисты тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон», — уточнил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он пояснил, что сейчас в ведомстве готовятся к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании Интернета. Это, например, поправки в закон «О защите информации», обязывающие анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в РФ сайтам. Если эти сервисы не выполняют требование закона, то они сами должны быть заблокированы. Жаров пояснил, что специалисты из нового департамента тренируются блокировать, в том числе, и анонимайзеры.

По словам Жарова, подразделение изучает поведение нарушителей, пытающихся обойти блокировки. Эксперты взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие планы своих действий, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин в июле подписал закон, который запрещает доступ к технологиям обхода блокировки сайтов.

Вернуться на ленту

Источник