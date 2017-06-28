Роскомнадзор включил Telegram в свой реестр

Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Об этом 28 июня сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации. Номер реестровой записи – 90-РР», — цитирует пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского РИА «Новости».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств и будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах.

По словам Дурова, под этим следует понимать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Роскомнадзор пригрозил Павлу Дурову заблокировать Telegram. Александр Жаров 23 июня опубликовал открытое письмо к администрации Telegram и создателю мессенджера.

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