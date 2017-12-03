Роскомнадзор выступил за создание международных норм в киберпространстве

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что отсутствие норм затрудняет формирование международной информационной безопасности.

Об этом он сообщил на Всемирной конференции по Интернету, которая проходит в Китае.

«Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право государств на регулирование в национальном сегменте Интернета, по-прежнему не установлены. Отсутствие норм, регулирующие межгосударственные отношения в этой сфере, затрудняют формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильного и равноправного партнерства», — сказал глава Роскомнадзора.

По его словам, пути решения этих проблем многократно обсуждали.

«При выработке механизмов глобального регулирования нужно учитывать национальные особенности. Должно обеспечиваться равноправное сотрудничество всех заинтересованных сторон в информационной сфере», — отметил Жаров.

Он напомнил, что Россия продолжает прилагать усилия к выработке соответствующих соглашений, сообщает РИА «Новости».

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