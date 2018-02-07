Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов с фальшивыми билетами и атрибутикой на ЧМ-2018

Сайты, которые торговали фальшивой атрибутикой чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА, а также билетами на эти мероприятия, были заблокированы по решению суда.

В Роскомнадзоре пояснили, что владельцы 169 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. Доступ к 15 сайтам блокируют операторы связи. Владельцам и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении информации.

Мошеннические сайты используют в своих названиях слова FIFA, Russia, WorldСup2018, tickets, «чемпионат мира» и их различные комбинации. Таких доменов около 37 тыс. Мошенники также размещают предложения на досках объявлений и в группах в соцсетях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщиков предупредили о мошенничествах с билетами на ЧМ по футболу. Штраф за торговлю поддельными билетами на ЧМ-2018 составит до 1,5 млн рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник