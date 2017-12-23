Роскомнадзор заблокировал 92 сайта за незаконный показ фильмов

Ресурсы распространяли пиратские копии фильмов «Аритмия», «Лига Справедливости» и «Легенда о Коловрате».

«В настоящий момент противоправная информация удалена с 772 ресурсов. В отношении 92 интернет-ресурсов, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи. Остальные пока не ответили на уведомление», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ведомстве.

В 2017 году в Роскомнадзор поступило свыше 1 тыс. 200 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в Интернете. Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию.

Вернуться на ленту

Источник