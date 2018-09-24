Роскомнадзор заблокировал все крупнейшие пиратские сайты с фильмами

Об этом 24 сентября заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Еще несколько лет назад российский интернет — это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было», — сказал Жаров.

По его словам, сейчас ситуацию удалось кардинально изменить. Системная борьба, которую ведут с пиратами, дает результаты.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 6 тыс. ресурсов, еще 11 тыс. — удалили фильмы. Он добавил, что благодаря комплексу мер в 2017 году прибыль легальных онлайн-площадок для просмотра фильмов выросла на 60%. Аудитория кинотеатров увеличилась на 40%, сообщает телеканал «360».

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