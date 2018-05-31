Росконтроль обнаружил фальсификат в 65% российского сыра

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил сыры популярных марок. Из обследованных 59 образцов, 38 оказались фальсификатом.

Результаты исследования опубликовали на официальном сайте Росконтроля. Эксперты выбрали сыры популярного ценового сегмента: от 270 до 450 рублей за кг.

В половине из фальсифицированных образцов, по результатам проверки, обнаружено высокое содержание транс-изомеров жирных кислот. Это свидетельствует о том, что молочный жир заменили не только пальмовым маслом, но также гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.

«Кроме того, что эта продукция является подделкой, она еще и представляет риск для здоровья», — говорится в сообщении Росконтроля.

По словам экспертов, настоящий сыр не может стоить дешевле 420-450 рублей за кг. Низкая стоимость должна насторожить покупателя. Такую продукцию торговые сети закупают оптом по цене 140-150 рублей за кг, подчеркнули эксперты.

Кроме того, увеличилось и количество супермаркетов, торгующих некачественным сыром — 11 из 15, сообщает телеканал «360».

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