Эксперты «Росконтроля» перед Новым годом проверили игристое вино семи торговых марок. Результаты экспертизы опубликовали на официальном сайте организации 28 декабря.

Специалисты исследовали продукт более чем по 30 параметрам качества и безопасности, включая уровень токсичности, концентрации сахара, диоксида серы и летучих кислот.

На тестирование закупили игристые вина брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.

Среди закупленных образцов фальсификатом оказалось только «Советское шампанское», его занесли в черный список «Росконтроля». В напиток добавлен диоксид углерода, что нарушает ГОСТ — газация в игристом вине должна быть естественной.

При этом все проверенные образцы успешно прошли экспертизу по такому признаку фальсификации, как наличие в их составе спиртов невиноградного происхождения.

Все участники теста уложились в стандарт по концентрации лимонной кислоты, которая должна быть не более 1 г/ куб. дм. Самый низкий ее уровень оказался в шампанском Moёt & Chandon.

Согласно ГОСТу, правильное игристое вино должно обладать тонким, развитым ароматом и полным, гармоничным вкусом без тонов окисленности. Полностью под это описание подошли два образца: Moёt & Chandon и «Новый Светъ». Вкус и запах «Абрау-Дюрсо» специалисты посчитали более простым.

Были замечания к аромату и других образцов. В частности, вкус и запах «Советского шампанского» эксперты забраковали, назвав «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном, говорится в сообщении «Росконтроля».

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