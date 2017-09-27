Роскосмос и НАСА договорились о создании станции на орбите Луны

Первые модули могут быть выведены в 2024—2026 годах.

О договоренности России и США сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии.

«Мы [НАСА и Роскосмос] договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса», — сказал он.

В проекте могут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам Комарова, участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США.

Глава Роскосмоса отметил, что космические агентства в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц, сообщает «Интерфакс».

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