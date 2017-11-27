Росморпорт решил повысить стоимость круиза Сочи — Крым на лайнере «Князь Владимир»

По словам генерального директора Росморпорта Андрея Лаврищева, в 2018 году на теплоходе планируют перевезти в 2,5 раза больше туристов, чем в 2017-м.

«Снижение не планируем, экономика круиза тяжелая, мы в среднем планируем поднять стоимость на 7%, при этом низшие ценовые диапазоны мы предполагаем или совсем не трогать, или поднять в минимальном размере», — сообщил Лаврищев журналистам.

Он отметил, что в 2018 году маршрут будет тот же самый: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. По его словам, продолжаются переговоры с Турцией о том, чтобы включить в программу круиза посещение этой страны, но пока они не закончились, решение не принято.

«Мы оставляем расписание прошлого года, единственное — начинаем навигацию с 27 апреля, и вместо 18 круизов этого года у нас будет 24 круизных захода в Ялту и Севастополь. Если в эту навигацию мы перевезли порядка 5,2 тыс. пассажиров, то в следующую планируем перевезти 12,5-13 тыс. пассажиров», — сказал Лаврищев.

Гендиректор Росморпорта также сообщил, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил включить в программу круиза мероприятия, которые проводятся в городе и могут быть интересны туристам, в частности речь идет о Дне ВМФ, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Генеральный директор Сочинского морского порта Владимир Деркунов заявил, что регулярную круизную линию между курортами планируют открыть в апреле 2017 года. Власти Крыма предложили запустить из республики в Сочи круизные теплоходы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что для создания морского сообщения между курортами края и Крыма нужна господдержка. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая.

Девятипалубный теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной и рассчитан на 940 пассажиров.

Вернуться на ленту

Источник