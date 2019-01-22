Росморречфлот: шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет

Сейчас спасатели ждут полного выгорания газа на судах.

Операцию перевели из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти выживших моряков.

Спасатели не приступили к тушению пожара на судах, они ждут полного выгорания сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

По уточненным данным, известно о гибели десяти человек, еще десять пропали без вести. Для поисков пропавших после пожара моряков привлекут вертолет.

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