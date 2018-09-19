«Роснефть» будет поставлять на Кубань топливо «Евро-6»

Вице-президент «Роснефти» по нефтепереработке Александр Романов рассказал о новых стандартах бензина и пилотном проекте компании.

После запуска пилотного проекта по производству топлива «Евро-6» в Башкирии «Роснефть» масштабирует его на другие регионы России. Вначале — в Краснодарский край, затем — по всей стране.

«Это был первый опыт производства такого топлива не только в России, но и в мире. В Европе сейчас нет такого высокоэкологичного топлива, как в России, там пока не умеют его делать. А у нас можно купить. Опыт оказался удачным. Теперь будем масштабировать его и на другие НПЗ компании», — сказал Романов.

Выбрали Саратовский НПЗ с поставкой в Краснодарский край. По словам Александра Романова, к концу сентября новый «Евро-6» можно будет купить более чем на 200 АЗС Кубани.

«Черноморское побережье мы выбрали как приоритетное направление с точки зрения экологии, это курортная зона. Много людей ездят туда отдыхать на собственных автомобилях. И это регион, где у «Роснефти» существенная доля розничного рынка», — отметил Романов.

По его мнению, появление на российских АЗС топлива «Евро-6» внесет значительный вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Потребление только 20 тыс. т бензина «Евро-6» в месяц вместо стандартного бензина К5 позволит снизить выбросы до 20%.

По цене «Евро-6» от «Евро-5» отличаться не будет, пишут «Известия».

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