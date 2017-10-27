«Роснефть» на пять лет приостановила добычу нефти на участке в Черном море из-за санкций

Компания планирует досрочно возобновить права пользования недрами при улучшении ценовой конъюнктуры.

Роснедра удовлетворили ходатайство «Роснефти» о приостановке на пять лет действия лицензии на пользование Южно-Черноморским участком, расположенным в восточной части акватории Черного моря.

«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным. К тому же на рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке», — рассказал представитель «Роснефти».

По его словам, предприятие будет постоянно мониторить рынок и следить за изменениями макроэкономических параметров.

В «Роснефти» отметили, что компания не меняет планы проведения работ на Западно-Черноморском участке на шельфе Черного моря и в ближайшее время приступит к бурению, передает ТАСС.

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