Рособрнадзор: ЕГЭ может перейти на компьютерную форму проведения

Об этом сообщил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Сейчас Единый государственный экзамен по информатике проводят с использованием контрольных измерительных материалов на бумажных носителях. Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов (ОГЭ) по информатике проходит в смешанной форме: при помощи бумажных материалов и компьютеров, на которых участники должны выполнить два задания.

«Логично, что экзамен по информатике должен проводиться с использованием компьютеров, и в этом направлении надо двигаться», — сказал Кравцов.

Он отметил, что в перспективе отказ от бумажной технологии и переход на компьютерную форму возможен и в других предметах ЕГЭ. Для этого необходимо сформировать соответствующую технологическую среду, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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