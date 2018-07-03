Рособрнадзор: количество стобалльников на ЕГЭ в этом году увеличилось на 22%

Более 6 тыс. участников Единого государственного экзамена получили максимальный балл.
«В этом году у нас 6 тыс. 136 стобалльников. В прошлом было 5 тыс. 62», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Также он отметил, что увеличился процент высокобалльников — выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ. В этом году их доля составила 26,7% от общего числа сдающих. В прошлом году — 25%.
Пятеро участников ЕГЭ получили максимальный балл на трех экзаменах, еще одному удалось получить сто баллов сразу на четырех экзаменах, сообщает «Интерфакс».
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