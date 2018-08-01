Рособрнадзор обсудит вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах

Замглавы ведомства Анзор Музаев заявил, что это предложение уже рассматривается.

По словам Музаева, работы очень много.

«Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — добавил он.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов отметил, что вопрос обсуждается, но для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

По словам Болотова, пятибалльная система — позавчерашняя, ее надо менять. Предпринималась работа по переходу на многобалльные системы, был проект по 12-балльной системе. Он добавил, что в школе система, по сути, является четырехбалльной — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. По мнению Болотова, эти плюсы и минусы надо легализовать, пишут «Известия».

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