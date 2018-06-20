Рособрнадзор призвал абитуриентов серьезно подходить к выбору вуза

В России в вузах 20 июня стартовала приемная кампания. Ведомство опубликовало рекомендации для поступающих.

Рособрнадзор советует убедиться в наличии у выбранного вуза лицензии и аккредитации по интересующей учебной программе. Проверить их наличие можно на портале «Карта вузов».

В ведомстве заявили, что если у вуза нет соответствующих документов, учебное заведение не имеет права проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы. Также обучающимся не может быть гарантирована отсрочка от призыва на службу в армию, студент не сможет использовать для оплаты обучения материнский капитал или продолжить обучение по аккредитованным программам магистратуры и аспирантуры, сообщает ТАСС.

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