Рособрнадзор запретил прием в Сочинский институт моды, бизнеса и права

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки аннулировала лицензию вуза.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВО „Сочинский институт моды, бизнеса и права“ и ОУ ВО „Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права“», — рассказали в Рособрнадзоре.

Все подразделения и филиалы сочинского института обязаны прекратить обучение студентов, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Рособрнадзор отказал в аккредитации «Краснодарскому мединституту высшего сестринского образования».

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