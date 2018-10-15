Роспотребнадзор: частое мытье рук родителей способствует снижению смертности среди детей

В пресс-службе ведомства 15 октября назвали главный способ защиты детей раннего возраста от острых респираторных и острых кишечных инфекций.

Каждый год в мире умирает более 1,4 млн детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери. Причем мыть руки надо именно родителям детей.

«Частое мытье рук с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%», — добавили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что грязные руки могут способствовать распространению дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций и глистных инвазий, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в инфекционную больницу Новороссийска в ночь с 10 на 11 октября поступили жители станицы Раевской с предположительным диагнозом острая кишечная инфекция. С 15 октября в станице Раевской на три дня закроют школу и два детсада. Меры предприняли до получения результатов анализа проб воды.

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