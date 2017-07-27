Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

Клиентам мужских салонов красоты необходимо обращать внимание, соблюдают ли их сотрудники правила гигиены.

Роспотребнадзор заявил, что мастерам следует мыть руки с мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента, инструменты должны быть стерилизованы и продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в специальных растворах, а удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек, но лишь при условии их дезинфекции после каждого клиента.

Салон обязан использовать только чистое белье, его запаса должно хватить на каждого посетителя.

Вся косметика должна иметь сертификаты соответствия и перевод на русский язык, а также не быть просроченной.

При возникновении вопросов потребители вправе обратиться с жалобой в региональные управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться на ленту

Источник