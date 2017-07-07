Роспотребнадзор: доля некачественной колбасы на рынке РФ составляет 5%

Представители ведомства собираются обсудить ситуацию с производителями.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 июля.

«Общий удельный вес заявленного на этикетках и не соответствующего требованиям составил 5%. В общем плане это не критично. Но все равно мы будем встречаться с ассоциациями производителей и обсуждать вопрос», — сказала Попова.

Сейчас глава ведомства принимает участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщает РИА «Новости».

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