Роспотребнадзор к 2020 году создаст систему проверки качества питания

Ведомство разработает систему мониторинга питания различных групп населения с учетом структуры потребляемых продуктов и их качества.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на первом заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Предполагается, что Роспотребнадзор разработает и внедрит систему мониторинга за состоянием питания. При этом будет уделено повышенное внимание качеству питания детей.

Финансирование проекта укрепления общественного здоровья в 2019-2020 годах составит 1,7 млрд рублей, отметила вице-премьер.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании Совета, его возглавила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Он создан для реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту РФ по ее совершенствованию, а также для общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках «Десятилетия детства», сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник