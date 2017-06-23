Роспотребнадзор: качество морской воды в Сочи соответствует нормам

С начала года специалисты ведомства взяли более 250 проб морской воды. Все они соответствуют гигиеническим нормативам.

Пробы исследуют на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.Параллельно лабораторные исследования делают и независимые лаборатории по заказу арендаторов и собственников пляжных территорий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администарции Сочи.

На курорте находятся около 114 тыс. туристов, курорт только в организованном секторе заполнен на 85%. В Роспотребнадзоре напомнили отдыхающим о необходимости соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не покупать продукты сомнительного качество на пляжах, избегать нахождения на солнце с полудня до 16:00. Особенно эти правила касаются детей.

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