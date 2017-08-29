Роспотребнадзор назвал безопасный вес школьного портфеля

Для учащихся первых-вторых классов он не должен превышать 1,5 кг. Соотношение веса ребенка и его рюкзака должно составлять 1:10.

«Для школьников, которые учатся в третьих-четвертых классах, это не более 2 кг, пятых-шестых — не более 2,5 кг, седьмых-восьмых — не более 3,5 кг, девятых-одиннадцатых классов — не более 4 кг», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что при покупке родители должны выбирать именно тот рюкзак, который подходит ребенку по возрасту, а не на вырост. Маркировка должна содержать информацию о возрасте пользователя. Портфели для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане. Они должны быть сделаны из легких, прочных, с водоотталкивающим покрытием материалов контрастных цветов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

О том, как подготовить ребенка к учебному году, читайте здесь.

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