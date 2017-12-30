Роспотребнадзор назвал наиболее опасными новогодними блюдами шаурму и студень

Ведомство перед праздниками просит граждан обратить внимание на необходимость профилактики заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи.

В Роспотребнадзоре отмечают, что причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции назвали салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурму, котлеты, рулеты, паштеты, студень. В ведомстве пояснили, что на поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней.

Чтобы не заболеть в праздничные дни, гражданам рекомендуют салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить дома в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

При покупке готовой пищи в магазине нужно обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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