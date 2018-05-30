Роспотребнадзор: нужно научить пожилых людей правильно питаться

Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

«Сегодняшняя тема — нужно научить людей третьего возраста, старших людей, правильно питаться», — отметила она.

Попова указала на необходимость показать пожилым людям, как выбирать полезные продукты и правильно контролировать соотношение употребления этих продуктов с состоянием здоровья, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на форуме 30 мая выступила также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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