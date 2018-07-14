Роспотребнадзор обязал производителей молока маркировать продукты с заменителями молочного жира

С 15 июля вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обязала маркировать продукцию, изготовленную с использованием заменителей молочного жира, словами «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», сообщается на сайте ведомства.

«Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировки: «Содержит растительные масла»», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.

За несоблюдение требований будет наложен штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 1 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

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