Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору сладких новогодних подарков

В ведомстве порекомендовали выбирать сладости, содержащие минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Не советуют покупать для детей кондитерские изделия с ядрами абрикосовой косточки и арахиса, так как это аллергены, карамелью, сладости, содержащие алкоголь, — более 0,5% этанола. Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

Конфеты следует выбирать шоколадные, так как в них содержится калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму антиоксиданты и витамины. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Рекомендовали также зефир и пастилу, так как в составе зефира отсутствуют животные и растительные жиры. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет. Пастила является диетическим продуктом.

При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, рекомендуется галетное печенье, так как его калорийность ниже калорийности песочного печенья, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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