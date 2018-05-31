Роспотребнадзор оштрафовал отели на 9,2 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

31 мая в 11:58

Ведомство выявило 18 новых нарушений в этой сфере за последнюю неделю.

Общая сумма штрафов за завышение цен отелями к чемпионату мира по футболу 2018 года выросла до 9,2 млн руб. Всего по данным на 28 мая Роспотребнадзор выявил 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание.

Кроме того, выявлено 199 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, а все отели в городах проведения футбольного первенства должны пройти обязательную классификацию на звездность в зависимости от уровня предоставляемых услуг.

Массовые проверки гостиниц и отелей в регионах проведения первенства начались в конце февраля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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