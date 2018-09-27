Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты ведомства с 1 по 15 октября будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

На горячей линии расскажут о том, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники Роспотребнадзора проинформируют родителей о том, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

В ведомстве напомнили, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений и повышает качество жизни в период эпидемического подъема, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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