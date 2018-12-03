Роспотребнадзор перед Новым годом открыл горячую линию

О безопасности детских товаров и услуг можно узнать по телефонам: 8 (861) 226-40-74, 210-58-04.

Региональные специалисты с 3 декабря консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с подарками, детскими представлениями, а также услугами аниматоров.

Ежегодно в преддверии зимних каникул на линию поступают тысячи звонков. Больше всего родителей интересуют стандарты изготовления обуви, одежды и конфет. Работать кол-центр будет до 21 декабря.

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