Роспотребнадзор перед Новым годом открыл горячую линию

О безопасности детских товаров и услуг можно узнать по телефонам: 8 (861) 226-40-74, 210-58-04.
Региональные специалисты с 3 декабря консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с подарками, детскими представлениями, а также услугами аниматоров.
Ежегодно в преддверии зимних каникул на линию поступают тысячи звонков. Больше всего родителей интересуют стандарты изготовления обуви, одежды и конфет. Работать кол-центр будет до 21 декабря.
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