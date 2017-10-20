Роспотребнадзор: почти 60% детского питания в России импортное

Об этом 20 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на парламентских слушаниях в Совете Федарации.

«Почти 60% рынка детского питания сегодня в Российской Федерации — это рынок импортного детского питания. Я считаю, что для нас это если не большая проблема, но большая задача. Потому что когда мы говорим про детское питание, мы должны контролировать это питание начиная от состава почвы, на которой произрастает овощеводческая продукция, или фрукты, или корма для стада», — сказала Анна Попова.

Она напомнила, что контроль качества детского питания в советское время начинался с контроля почвы и дальше был очень жесткий контроль на всех этапах производства. Эту практику необходимо вернуть. Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник