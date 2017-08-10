Роспотребнадзор подготовил рекомендации для клиентов студий маникюра

Ведомство предупреждает, что услуги, связанные с повреждением кожи, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекции.

В Роспотребнадзоре отмечают, что для предупреждения распространения вируса гепатита, ВИЧ-инфекции и грибковых заболеваний мастер по маникюру и педикюру должен использовать дезинфицирующие средства. Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожи, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов.

Ведомство рекомендует клиентам ногтевого сервиса обращать внимание на чистоту оборудования и инструментов, а также наличие одноразовых непромокаемых салфеток для каждого посетителя.

Отмечается, что влажную уборку помещений должны проводить не менее двух раз в день с использованием моющих средств. Подушка, которую подкладывают под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол. После каждого использования ее должны протирать дезинфицирующим раствором. Допускается использование одноразовых чехлов. Ванночки для ног и рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции.

Сотрудники ногтевой студии по законодательству обязаны проходить медосмотры и иметь личные медицинские книжки.

В Роспотребнадзоре добавили, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг по маникюру и педикюру в домашних условиях непросто. В связи с этим риски для клиентов значительно возрастают, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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