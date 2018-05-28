Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды на курортах Кубани

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в мае не выявило фактов опасного химического или биологического загрязнения морской воды в местах массового отдыха на побережье Черного и Азовского морей.

«Проведено 403 микробиологических исследования, 396 — санитарно-химических, 322 — паразитологических, 104 — вирусологических. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Всего к началу июня специалисты Роспотребнадзора обследовали почти 1 тыс. 300 проб морской воды в местах массового отдыха туристов на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края. Все пробы соответствуют установленным нормативам, пишет «Интерфакс».

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