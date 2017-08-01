Роспотребнадзор посоветовал мыть арбузы с мылом

В ведомстве напомнили, что покупать продукты на развалах вдоль дорог запрещено, так как они не проходят необходимую экспертизу.

«У продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом.

Нельзя позволять продавцу вырезать кусочек арбуза на пробу, поскольку в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — дают советы в службе.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От нее обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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