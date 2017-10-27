Роспотребнадзор предложил маркировать цветами полезные и вредные продукты

Ведомство предлагает использовать «принцип светофора», чтобы отмечать, насколько продукт соответствует принципам здорового питания.

Сейчас в РФ маркировка продуктов питания нормируется техническим регламентом Таможенного союза. Он устанавливает общие требования к сведениям, подлежащим включению в маркировку, порядок ее размещения на потребительской упаковке.

По нынешнему порядку производитель не обязан сообщать потребителю о количественном содержании в продукте питания пищевых компонентов, как сахар, насыщенные жирные кислоты, соль.

Специалисты Роспотребнадзора предлагают новую маркировку. Она должна отражать, сколько в том или ином продукте содержится компонентов, избыток потребления которых может неблагоприятно сказаться на здоровье. Продукты предлагают отмечать цветами: зеленым, желтым и красным. Эти цвета планируют использовать для обозначения высокого, среднего или низкого содержания полезных и вредных компонентов в продукте.

Ожидается, что использование цветовой системы в привязке к количеству в продукте соли, сахара, насыщенных жиров сделает такую маркировку заметной и удобной для покупателя.

«Тема качества продуктов сейчас актуальна и интересна людям. Это позитивный тренд. Это говорит о готовности общества, о том, что оно перешло на принципиально новый уровень — хочет покупать не все подряд, а уже то, что приносит пользу. И государство, реагируя на этот запрос общества, уже разработало и утвердило стратегию повышения качества продуктов питания в РФ до 2030 года», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, одна из задач стратегии — продвижение принципов здорового питания, пишет «Российская газета».

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