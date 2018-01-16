Роспотребнадзор предостерег от покупки в Интернете опасного «жиросжигателя»

Препарат, который рекламируют как средство для похудения, содержит химическое вещество, опасное для жизни и здоровья. Им уже отравились жители Великобритании.

«Жиросжигатель» DNP содержит 2,4 динитрофенол, который не разрешен к обороту как пищевой продукт и не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства или биологически активной добавки.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт интернет-магазина, продающего опасное вещество. Доменное имя сайта разделегировали, он недоступен для посещения.

Вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь. При наличии приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, сообщает пресс-служба ведомства.

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