Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей на Кубани

По данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в регионе начался сезон активности клещей. В краевой столице в марте зарегистрировали первую жалобу на укус насекомого.

В Краснодаре с жалобами на укус клеща обратился школьник. В прошлом году к этому времени было укушено восемь человек: три жителя Сочи, двое в Ново-Покровском районе, и по одному в Краснодаре, Кореновске и Курганинском районе.

Согласно данным ведомства, в Краснодарском крае опасным заболеванием, передающимся с укусом клеща, является клещевой боррелиоз – болезнь Лайма. Вакцины от этой болезни нет.

Клещевой энцефалит в крае не регистрируется, как и не встречается на Кубани таежный клещ — основной переносчик энцефалита, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Гид по насекомым, живущим на Кубани, укусы которых могут быть опасны, читайте здесь.

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