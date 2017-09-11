Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита в США

Ведомство опубликовало предупреждение о вспышке гепатита А в американских штатах Калифорния и Колорадо.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что медицинская служба города Сан-Диего (штат Калифорния) объявила 1 сентября о повышении уровня угрозы эпидемического распространения гепатита А», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в начале сентября на стихийно возникшем поселении бездомных в районе Сан-Диего вирус был обнаружен у 379 человек, 15 из них скончались. Власти города проводят мероприятия по дезинфекции территории, на которой проживают бездомные. Также известно о 54 документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А в штате Колорадо.

В Роспотребнадзоре советуют учитывать данные сведения при планировании поездок, пишут «Известия».

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