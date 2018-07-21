Роспотребнадзор предупредил россиян о кишечной инфекции на Украине

В Мариуполе с 6 по 12 июля зафиксировали более 80 случаев заболеваний.

Среди заболевших более 60% — дети. При этом 34,6% людей с ОКИ считают, что инфекция связана с купанием в Азовском море.

По данным Роспотребнадзора, в начале июля лабораторный центр регистрировал нестандартные исследования морской воды по микробиологическим показателям. В городской черте есть ряд несанкционированных стоков канализации, которые не устраняют в связи с отсутствием необходимой техники.

Россиян призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

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