Роспотребнадзор предупредили об опасном инфекционном заболевании в Швейцарии‍

В Швейцарии наблюдается рост числа заболевших туляремией.

«Показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах. В качестве основной профилактической меры планируется вести борьбу с клещами — главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку», — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году в Швейцарии было зарегистрировано 130 случаев, что превышает уровень заболеваемости в 2015-2016 годах в четыре раза. Весной нынешнего года, по данным Роспотребнадзора, на уровне правительства было принято решение о скоординированных действиях по мониторингу и предупреждению заболевания.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Туляремия — опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз. Источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями, возможно заражение и через дыхательную систему в производственных условиях, укусы некоторых видов клещей.

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