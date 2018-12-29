Ведомство посоветовало также избавиться от паштетов, заливных блюд и изделий с кремом.
Из-за нарушения сроков хранения в организм человека могут попасть возбудители как бактериальной, так и вирусной природы. Вышеперечисленные продукты могут служить источником токсинов различных микроорганизмов, накапливающихся в процессе их жизнедеятельности и вызывающих пищевые токсикоинфекции.
Специалисты ведомства советуют покупать готовые салаты, изделия из рубленого мяса, студни, кремовые кондитерские изделия в небольших объемах и хранить их в соответствии с рекомендациями производителей.
Роспотребнадзор также призвал покупать алкогольные напитки в местах их легальной продажи и обращать внимание на наличие сопроводительных документов. Алкоголь не рекомендуют пить на голодный желудок и смешивать разные виды напитков, сообщает пресс-служба ведомства.
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