Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с вирусом Коксаки в России

За шесть месяцев 2017 года на побережье Черного моря было всего восемь случаев заболевания.

«По вирусу Коксаки ситуация на побережье РФ абсолютно спокойна, находится под контролем», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, контроль в этом году значительно усилен. В Краснодарском крае проведено более 35 тыс. исследований морской воды, увеличено количество мониторинговых точек до 150, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России заработала горячая линия для заболевших на турецких курортах. Генконсульство России в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки в Турции. Речь идет о единичных случаях заболевания, паники среди туристов нет. Вирус Коксаки проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Инфекция передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.

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