Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей

В ведомстве не рекомендуют приобретать игрушки в местах несанкционированной торговли.

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор при приобретении продукции обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования игрушки. Если с ними играют дети, надо периодически проверять его на наличие сломанных частей.

Спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых.

Спиннер — развлекательная вращающаяся игрушка. В его центре находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утяжелителей.

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