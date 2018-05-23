Роспотребнадзор рассказал, как подготовить детей к летнему отдыху

Ведомство опубликовало рекомендации по сбору детей в лагерь, среди которых — совет напомнить ребенку о базовых правилах совместного проживания.

«Так как в лагере ребенку предстоит жить с другими ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать базовые правила гигиены», — говорится в сообщении ведомства.

Рекомендуется напомнить ребенку о том, что стоит умеренно использовать духи и даже средство от насекомых — «в закрытом помещении их запах может быть невыносим», а также не перебарщивать с парфюмерно-косметическими средствами — их высокая концентрация может вызвать аллергию.

При посещении ребенка лучше не привозить в лагерь лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты и еду домашнего приготовления. Лучше отдать предпочтение тому, что ребенок может съесть за один раз, и следить за свежестью привезенных продуктов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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